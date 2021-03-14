Підозрюваного затримали, а постраждалого водія таксі у важкому стані доставили в лікарню.

У Дарницькому районі Києва п'яний чоловік під час поїздки вдарив таксиста ножем у груди на дорозі.

Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні джерела.

Напад стався на вулиці Привокзальній ввечері в п'ятницю 12 березня. Пораненому 38-річному водієві вдалося зупинити машину і вийти з Dacia Logan, де на передньому пасажирському сидінні сидів потенційний вбивця.

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"Очевидець, який їхав за ними, помітив, як попереду зупинився автомобіль і з нього вийшов водій. Він попросив викликати поліцію і швидку допомогу, а також повідомив, що пасажир вдарив його ножем в груди і забрав мобільний телефон", – розповіло джерело.

У цей час відчинилися пасажирські двері, через які нападник просто викинув ніж.

"Пізніше з'ясувалося, що на таксиста напав 62-річний киянин, який був у стані алкогольного сп'яніння", – розповів співрозмовник видання.

Підозрюваного затримали, а постраждалого водія таксі у важкому стані доставили в лікарню.

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Автор: Денис Прядко