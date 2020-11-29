У Польщі затримали громадянина України, який підозрюється в нападі на двох українських студентів. Він самостійно здався польським правоохоронцям після оголошення в розшук.
Про це повідомляє поліція Підкарпатського воєводства Польщі.
Читайте такожНа Львівщині через відключення електрики у реанімації померли двоє хворих на ШВЛЗазначається, що 19-річного Олександра Ситника в п’ятницю оголосили у розшук. Польські правоохоронці підозрювали, що він є нападником на двох своїх однокурсників.
Через день, у суботу, 28 листопада, він сам звернувся до поліції в Жешуві.
Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, коли 27 листопада в одній із квартир багатоповерхового будинку в місті Жешуві ножем поранили двох українських студентів.
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