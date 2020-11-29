Ймовірним нападником є однокурсник постраждалих українців.

У Польщі затримали громадянина України, який підозрюється в нападі на двох українських студентів. Він самостійно здався польським правоохоронцям після оголошення в розшук.

Про це повідомляє поліція Підкарпатського воєводства Польщі.

Читайте такожНа Львівщині через відключення електрики у реанімації померли двоє хворих на ШВЛЗазначається, що 19-річного Олександра Ситника в п’ятницю оголосили у розшук. Польські правоохоронці підозрювали, що він є нападником на двох своїх однокурсників.

Через день, у суботу, 28 листопада, він сам звернувся до поліції в Жешуві.

Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, коли 27 листопада в одній із квартир багатоповерхового будинку в місті Жешуві ножем поранили двох українських студентів.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська