У результаті інциденту четверо людей потрапили до лікарні.

В одному із сіл Нововолинської територіальної громади чоловік із ножем напав на своїх родичів. Постраждав також і правоохоронець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Читайте такожУ Львові п'яний водій влаштував "перегони" з копами та накинувся на них при затриманні (відео)Інцидент стався ввечері 6 лютого. На місце події вирушив наряд групи реагування патрульної поліції.

Прибувши за адресою, співробітники поліції побачили, що один із учасників бійки тримає у руках ножі. На законні вимоги поліцейських припинити протиправні дії чоловік не реагував, натомість почав завдавати ударів ножами своєму братові та дружині. Потім чоловік накинувся з ножами на поліцейських.

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про поліцію" правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.

Внаслідок інциденту обох учасників бійки та дружину одного з братів госпіталізували. Також до лікарні із ножовим пораненням потрапив працівник поліції.

Розпочато кримінальне провадження про посягання на життя працівника правоохоронного органу та про замах на умисне вбивство.

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Автор: Аліна Вишневська