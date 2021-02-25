У Волинській області жінка самостійно народила за кермом свого автомобіля.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У вівторок 23 лютого, близько 16 години, під час патрулювання території Володимир-Волинської громади, до поліцейських офіцерів громади підбіг чоловік, який повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує в автівці, її необхідно швидко доставити до лікарні. За лічені секунди поліцейські були на вказаному місці. Жінка вже тримала на руках дитину.
Як з’ясувалося, вона самостійно вирушила до пологового, оскільки чоловіка в той час не було вдома. Добратися до лікарні жінка не встигла та народила в дорозі.
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«Офіцер Оваднівської громади Андрій Коколюк сів за кермо автомобіля жінки, він постійно підбадьорював її та заспокоював, поліцейський Устилузької громади Олександр Дем’яненко – супроводжував транспортний засіб службовим автомобілем з проблисковими маячками. За 5 хвилин поліцейські доставили жінку в лікарню Володимира-Волинського, там на неї вже чекали лікарі», - розповіли у поліції.
31-річна громадянка народила хлопчика, це вже четверта дитина в сім’ї, з ним та з жінкою все добре.
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