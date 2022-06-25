Зловмисники за 10-16 тисяч гривень продавали бронежилети, металеві пластини які прострілюються.

У Києві затримали організатора схеми зі збуту неякісних бронежилетів. Зловмисники хотіли наживатися на життях військових, які могли загинути через неякісні пластини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, проти зловмисника відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

У межах досудового розслідування встановлено, що продаж військових товарів неналежної якості організував мешканець Києва, який залучив до протиправної схеми інших громадян як пособників.

Зловмисники через соціальні мережі та месенджери рекламували продаж бронежилетів 5-го класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. За кожен "бронежилет" ділки отримували від 10 тис. до 16 тис. грн. Насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків.

Встановлено, що бронежилети продавали навіть представникам волонтерських організацій, що допомагають Збройним силам.

За результатами багаторівневої спецоперації та під час контролю за вчиненням злочину організатора схеми було затримано. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, які до неї причетні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщину завезли техніку та одяг під виглядом гуманітарки на 70 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: