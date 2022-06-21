На Львівщині викрито схему ввезення з-за кордону нової техніки та брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на 70 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
"Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою", - йдеться повідомленні.
В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн.
Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз. Встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНІАН, у Києві викрили підприємця, який продавав гуманітарну допомогу, отриману від країн Європейського Союзу та США.
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