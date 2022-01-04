Водій заявив, що посвідчення на безкоштовний проїзд пред'являють тільки люди з низьким рівнем достатку.

В Одесі водій маршрутки образив учасника бойових дій. Чоловік, який перебував за кермом громадського транспорту, назвав ветерана "малозабезпеченим".

Інцидент був знятий на відео, учасник бойових дій записав розмову з маршрутником. Ролик був розміщений у місцевому Telegram-каналі.

Так, ветеран їхав у маршрутці №242 і хотів пред'явити водієві посвідчення УБД, яке дає йому право на безкоштовний проїзд. Однак маршрутник відреагував на це з обуренням. Він заявив, що люди, які їздять за такими посвідченнями, нібито є "незаможними" та "малозабезпеченими".

Ветеран включив камеру і почав знімати розмову. Він запитав, чи дійсно водій вважає учасників бойових дій "малозабезпеченими". Чоловік намагався відмовлятися, але потім заявив, що це держава нібито прирівняла ветеранів і багатодітних до людей, у яких немає грошей на проїзд.

Після цього водій висловився про Європу і в саркастичному тоні розповів про толерантність. Учасник бойових дій зазначив, що після образливих слів маршрутника йому соромно діставати своє посвідчення.

Читайте такожУ Миколи водій тролейбуса побила вагітну пасажирку: у неї була загроза викидняВчинок водія одеської маршрутки обурив користувачів. Українці пишуть, що чоловікові не варто було ображати ветерана і намагатися принизити його гідність. Багато пишуть, що маршрутнику варто було б відправитися в АТО і на собі відчути, якою ціною і якою небезпечною працею ветерани отримують посвідчення і пільги.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що черговий київський маршрутник відзначився своєю поведінкою під час роботи. Пасажири помітили його за грою на мобільному.

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