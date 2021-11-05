За минулий рік внаслідок таких ДТП 599 людей травмувалося і 41 людина загинула.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомили статистичні дані стосовно смертельних дорожньо-транспортних пригод, скоєних неповнолітніми особами минулого року.

Про це Білошицький сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Насправді харківська історія не єдина. Лише за минулий рік ми маємо понад 400 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими, які вчинені неповнолітніми. У цих дорожньо-транспортних пригодах 599 людей травмувалося, 41 людина, на превеликий жаль, загибла", - сказав Білошицький.

За його словами, ця динаміка збільшується у негативну сторону з року в рік.

"Потрібно ставити питання про жорсткішу відповідальність тих людей, які дозволяють цьому траплятися. І до речі, дуже важливе питання толерантності, адже ми розуміємо, що батьки толерують таку поведінку", - наголосив Білошицький.

Смертельна ДТП у Харкові

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.1 ст.122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, який підозрюється у скоєнні ДТП з одним загиблим та трьома постраждалими.

Автор: Віталій Саєнко