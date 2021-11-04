Смертельна ДТП в Одесі сьогодні трапилася на Адміральському проспекті.

В Одесі водій на іномарці збив двох молодих людей, один із них загинув на місці.

Як повідомили журналістам у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, ДТП сталося у четвер, 4 листопада, ввечері на Адміральському проспекті.

На місці працюють співробітники правоохоронних органів.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що водій на Opel збив сестру з братом.

"Сестра померла, брат дістав перелом ноги. Винуватець поїхав з місця ДТП...", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі наприкінці жовтня сталася серйозна смертельна аварія – 21 жовтня у Київському районі обласного центру пенсіонерка на легковому авто "Daewoo Matiz", рухаючись по проспекту Свободи, виїхала на зустрічну смугу й врізалася в пасажирський маршрутний автобус.

В результаті ДТП пенсіонерка загинула, їй було 62 роки. Правоохоронці почали з'ясовувати, чому легкове авто врізалося у маршрутку.

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Автор: Лариса Козова