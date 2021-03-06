Іноземці сховалися у вантажному причепі, який був на теплоході, що прибув з Туреччини. Кожен з них заплатив за нелегальну поїздку по 6 тисяч доларів.

У морському порту "Чорноморськ" (Одеська область) затримали двох сирійців-нелегалів, які прибули в Україну в причепі вантажівки.

Читайте такожНа польському кордоні затримали сотню українців та молдован з підробленими документамиЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 5 березня двох незаконних мігрантів виявили прикордонники загону.

"Іноземців в морському порту "Чорноморськ" помітила оглядова група між вантажівками на палубі теплохода, який прибув з Туреччини", - повідомили в прес-службі.

Як з'ясувалося, нелегали ховалися в одному з причепів. Тільки теплохід причалив, вони прорізали тент причепа і намагалися пробратися на берег.

У обох іноземців були паспорти громадян Сирії. Порушники зізналися, що через Україну хотіли проїхати транзитом до Німеччини. Сирійці розповіли, що кожен з них заплатив за нелегальну поїздку по 6 тисяч доларів.

Зараз сирійці знаходяться на теплоході, на який їх посадили прикордонники, щоб повернути в турецький порт, з якого вони незаконно прибули в Україну.

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Автор: Лариса Козова