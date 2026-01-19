Фахівці Чорнобильського заповідника розповіли п’ять цікавих фактів про диких кабанів

Завдяки своєму нюху тварини відчувають запах їжі на відстані понад 3 кілометри.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували взимку диких кабанів. П’ять цікавих фактів про цих тварин розповіли фахівці заповідника.

За словами дослідників, кабан – одна з перших тварин, приручених людиною.

"Він надзвичайно розумний: за рівнем інтелекту кабани не поступаються собакам", - наголошують у заповіднику.

Ватажок стада – найстарша самка. Саме вона веде групу, першою відчуває небезпеку й у разі загрози стає на захист потомства.

Головна суперсила кабана – його нюх. Завдяки йому тварини здатні відчути запах їжі на відстані понад 3 кілометри.

Ще один цікавий факт – восени для кабанів час запеклих турнірів: відгодовані сікачі змагаються між собою за самок. Такі бої потребують колосальних витрат енергії і самець може втратити значну частину своєї ваги.

"Найсильніший – головний. Під час гону домінантний сікач здатен запліднити до восьми самок", - зазначають дослідники.

Життя тварин у Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували у засніженому лісі лося та оленів. Серед снігових кучугур і морозного повітря ці тварини продовжують свій щоденний шлях - шукають їжу, долають замети тощо. Для таких мешканців заповідника зима - звичний і невід’ємний етап життя.

Раніше у заповіднику зафіксували аномальні погодні явища - різкі зміни температур й одночасні опади, що стають випробуванням для диких тварин та птахів. Нестійка погода спричинила утворення льодової кірки на рослинності та щільного насту на поверхні снігу. Після дощу вода швидко замерзала, через що було сковано льодом все навколо. Це ускладнило пересування тварин: наст ріже їм лапи, заважає тікати від хижаків.

