Дії Трампа перетворюють США з лідера на міжнародного ізгоя, - The Atlantic

Ані Пекін, ані Москва не мають бажання укладати будь-які обмежувальні угоди з США.

Нова стратегія національної безпеки США офіційно підтвердила, що світовий порядок, в якому домінував Вашингтон - закінчився. Про це пише The Atlantic.

Видання відзначає, що це сталося через рішення США більше не виконувати свою історично безпрецедентну роль гаранта глобальної безпеки. Й американська міць, яка підтримувала світовий порядок протягом останніх 80 років, тепер буде використана для його руйнування.

На тлі цього США вступають у найнебезпечніший світ, який вони знали з часів Другої світової війни, світ, який змусить холодну війну здаватися дитячою грою, а світ після холодної війни - раєм. На думку журналістів, це світ буде схожим на той, який був до 1945 року, з численними великими державами і конфліктами. На тлі цього Вашингтон не матиме надійних друзів чи союзників і буде змушений повністю покладатися на власні сили, щоб вижити і процвітати.

Американський порядок після 1945 року встановив гармонію між великими державами в його межах, а ті, що залишилися поза ним, - Росія і Китай - були відносно ізольовані і незахищені, незадоволені глобальним порядком, але обмежені в своїх можливостях його змінити.

Однак наразі все це закінчується. Адміністрація Трампа заявила європейцям, що вони мають бути готовими взяти на себе відповідальність за свою оборону до 2027 року. Крім того, Трамп розпочав агресивні тарифні війни проти практично всіх союзників Америки. А в новій Стратегії нацбезпеки Вашингтон розглядає Росію і Китай не як супротивників чи навіть конкурентів, а як партнерів у розподілі світу. Ця стратегія передбачає багатополярний світ, в якому Росія, Китай і США здійснюють повне домінування у своїх сферах інтересів.

Втім, на думку видання, Росії та Китаю буде недостатньо отримати статус-кво держав. РФ перебуває лише на початковому етапі відновлення своєї традиційної сфери впливу в Східній і Центральній Європі. Й Україна є не кінцем, а початком уявного порядку Путіна.

Журналісти зазначають, що ані Пекін, ані Москва не мають бажання чи потреби укладати будь-які обмежувальні угоди США. Навпаки, вони мають усі підстави вважати, що зараз саме час тиснути. The Atlantic пише:

"Сі Цзіньпін говорив про "великі зміни, яких не бачили століттями", які дають Китаю "період стратегічних можливостей". Для Путіна руйнування Трампом трансатлантичного альянсу є також "великою зміною". Чому б йому не скористатися цією нагодою… Зараз американці зруйнували цю солідарність, і Путін цілком може вважати, що настав час прискорити свої плани завоювання".

Відзначається, що адміністрація Трампа насолоджується переслідуванням власних інтересів і демонстрацією сили заради самої сили, з радісним нехтуванням інтересами інших. Президенту США вдалося зруйнувати американський порядок, що існував десятиліттями, і послабив здатність Америки захищати свої інтереси в майбутньому світі.

"Мегаломанія Трампа перетворює Сполучені Штати з міжнародного лідера на міжнародного ізгоя, і американський народ буде страждати від наслідків цього протягом багатьох років", - зазначає видання.

