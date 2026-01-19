У Німеччині значно зменшилась кількість росіян, які просять притулку

З січня до кінця листопада минулого року було зареєстровано 3640 заяв.

Все менше російських громадян подають заявки на надання притулку в Німеччині.

Як повідомляє ntv, з початку січня до кінця листопада минулого року було зареєстровано 3640 заяв. У 2024 році їх було 5625, після піку в 9028 у 2023 році.

Зазначається, що Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) відхилило більшість заяв.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, скоригований рівень захисту (без урахування офіційних відмов та дублінських процедур) для громадян Росії становив 6,8% з січня по листопад 2025 року. У 2023 році було схвалено 29% заяв.

Німеччина і Росія - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Німеччина зупинила танкер "тіньового флоту", який плив до Росії. Нафтовий танкер, який у морських базах даних фігурує як такий, що ніколи не існував, розвернувся, прямуючи до німецьких вод, і плив в напрямку арктичного узбережжя Росії.

Танкер, який називає себе Aframax під назвою Arcusat, пропливав вузькою протокою між Данією та Швецією і сигналізував про пункт призначення у Фінській затоці. Проте він раптово розвернувся і зараз плив на північ, у напрямку Арктики.

В німецьких ЗМІ повідомляли, що влада країни змусила судно розвернутися. Водночас, федеральна поліція заявила, що не може коментувати розслідування, оскільки воно ще триває. Це буде перший випадок, коли європейська країна розвернула судно "тіньового флоту" з Балтійського моря.

