Путіна запросили до 'Ради миру' Трампа, - Пєсков

У Кремлі зазначили, що Москва вивчає запрошення.

Російський лідер Володимир Путін отримав запрошення до Ради миру по Газі, яку створює президент США Дональд Трамп. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.

"Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру, на даний момент ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси", – заявив Пєсков.

Трамп створює Раду миру

"Рада миру" – частина мирного плану для сектора Газа, узгодженого за посередництва американського лідера. Цей орган, головою якого має стати сам Трамп, повинен координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.

Трамп уже запропонував увійти до Ради миру багатьом світовим лідерам. Так, отримали запрошення Індія, Австралія, Йорданія, Греція, Кіпр і Пакистан. Про запрошення раніше повідомили Канада, Туреччина, Єгипет, Парагвай, Аргентина і Албанія.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан погодився приєднатися до цієї ради. Глава Комуністичної партії В'єтнаму То Лам теж прийняв запрошення.

При цьому країни зможуть приєднатися до Ради безкоштовно, проте внесок у 1 мільярд доларів гарантуватиме постійне членство. Зібрані кошти будуть безпосередньо використані для виконання мандата Ради миру, зокрема для відновлення Гази.

