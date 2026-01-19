В Україні фіксують рекордну невиплату зарплат: названі найбільші боржники

Загалом понад 36,6 тисячі боргів по заробітній платі зафіксовано на початок 2026 року.

В Україні у 2025 році проти роботодавців, які заборгували заробітну плату своїм працівникам, було відкрито понад 9 тисяч проваджень, що стало найбільшим показником за п’ять років. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.

"Торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024-му та найбільший показник за останні 5 років", - ідеться в повідомленні.

Загалом станом на початок 2026 року налічується 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат. За рік стягнень несплаченої вчасно зарплатні побільшало на 6%. При цьому 56% з відкритих торік стягнень за заборговану зарплатню не погашені досі.

Зазначається, що частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію. Там фіксується понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину - 3,2 тис. справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тис.), Сумщини (897) та Львівщини (770).

Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% - державних.

Абсолютним лідером за кількістю боргів по заробітній платі стало комунальне підприємство "Теплокомуненерго" Олександрійської міської ради, проти якого у 2025 році відкрили 1 446 справ. Далі йдуть "Карпатнафтохім" (1 059), "Дніпроазот" (630), "Світловодськпобут" (491) та "Одеський припортовий завод" (469). Частина компаній до кінця року змогла закрити більшість справ, але в інших сотні проваджень так і залишилися активними.

