Xiaomi показала новий смартфон середнього класу з рекордною батареєю 9000 мАг

Також пристрій отримав овальний модуль основної камери та візуально нагадує iPhone 17.

Xiaomi поступово розкриває подробиці про майбутній телефон Redmi Turbo 5 Max, але дату його офіційного запуску компанія поки не називає. В інтернеті з'явилися свіжі тизери, що демонструють зовнішній вигляд пристрою і ключові особливості.

Смартфон отримає великий OLED-дисплей із закругленими краями і тонкими рамками по периметру. На задній панелі розміщена вертикальна подвійна камера, як у iPhone 17. Рама виконана з металу.

Головною особливістю пристрою стане акумулятор ємністю 9000 мАг. Це рекордна для Xiaomi батарея і один з найбільших акумуляторів в індустрії. Крім того, заявлена підтримка дротової зарядки потужністю 100 Вт.

В основі Redmi Turbo 5 Max лежить продуктивна платформа MediaTek Dimensity 9500s. Телефон вже засвітився в бенчмарку AnTuTu з показником 3,3 млн балів, що вказує на флагманський рівень потужності і орієнтацію на вимогливих користувачів і мобільних геймерів.

Презентація новинки відбудеться в найближчі тижні. Очікувана ціна – 350 доларів (~15 000 грн). На глобальному ринку пристрій, ймовірно, вийде під іншою назвою – Poco X8 Pro Max.

Раніше в мережі з'явилися подробиці про п'яту модифікацію серії Xiaomi 17 з приставкою Max. Пристрій отримає унікальну як для флагмана батарею 8000 мАг, флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і перископну камеру.

