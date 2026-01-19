На півдні окупанти вийшли на 'рекорд' застосовування КАБів, - Волошин

Ворог продовжує запеклі бої за Гуляйполе, аби відрізати місто від решти України.

За минулу добу на південних рубежах фронту російськими загарбниками застосовано "рекордну" кількість коригованих авіаційних бомб. Зокрема, ворог запустив 106 КАБів. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив в етері каналу Суспільне.

Зокрема, ситуація на Гуляйпільському напрямку приблизно кілька днів поспіль однакова.

"Противник продовжує на одному рівні здійснювати і кількість бойових зіткнень і штурмів. Дещо зросла кількість застосувань FPV-дронів. І за минулу доби ми зафіксували 1 тис 800 ударів ними на півдні. Крім того, за минулу добу зареєстровано "рекордну" кількість застосувань коригованих авіаційних бомб – 106 КАБів прилетіло по населених пунктах і позиціях Сил оборони України на півдні", - наголосив Волошин.

За його словами, доволі непроста ситуація на кількох ділянках лінії бойового зіткнення, і зокрема, де розташоване місто Гуляйполе та населені пункти біля нього - це Зелене і Варварівка.

"Противник продовжує свої спроби обійти, охопити з півночі Гуляйполе, відрізати його від решти логістичних шляхів, від решти України. І не припиняє противник штурмових дій на півдні від Гуляйполя, де також тривають запеклі бої, але тут у нього немає жодних успіхів. Там проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами. Ворог знищується" , - підкреслив Волошин.

За минулу добу в російських загарбників втрати склали майже 300 чоловік, а за минулий тиждень окупанти понесли більше 2 тисяч загиблих і поранених на південних напрямках.

Волошин уточнив, що на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках тактика російських окупантів переважно передбачає застосування малих піхотних груп та відправлення інфільтраційних груп в глибину української оборони.

За його словами, на північ і на південь від Гуляйполя бої фактично не відрізняються.

"Ворог намагається якнайглибше зайти до нас в оборону, на нашу територію. Лінія фронту не суцільна… І в ці відстані між нашими позиціями ворог намагається вклинитись, зайти нам в спину і почати там також розвивати штурмові дії, заходячи нам з тилу. Нам доводиться знищувати такі групи. Щодня ми проводимо близько півтора, два десятки пошуково-ударних дій, знищуючи ворожі інфільтраційні групи", - наголосив Волошин.

Також ситуація непроста через холодну зимову погоду.

В районі Степногірська ворог теж намагається проводити інфільтраційні дії, які біля Гуляйполя. Окупанти намагаються взяти під контроль цей населений пункт. Також загарбники намагаються закріпитися на околиці Приморського. Якщо на тих позиціях ворогу вдасться закріпитися, тоді ворог отримає можливість, щоб починати рухатися в напрямку околиць міста Запоріжжя.

Наразі окупанти намагаються завести інфільтраційні групи в один з районів багатоповерхової забудови Степногірська. Якщо ворог туди зайде, його буде важко звідти вибити.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проєкту DeepState, російські загарбники продовжують накопичувати сили у Гуляйполі. Зокрема, противник продовжує поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти.

Російські загарбники перекидають на Запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту. Зокрема, знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримання темпів наступальних дій окупанти з Херсонського напрямку.

