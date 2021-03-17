Зловмисник "замінував" П'ятий апеляційний адміністративний суд.

В Одесі сьогодні через неправдиве повідомлення про мінування з будівлі суду евакуювали понад 200 осіб.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, приблизно о 15:05 на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано будівлю П'ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.

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Для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території на місце направили слідчо-оперативну групу поліції, вибухотехніків, кінологів і рятувальників.

Повірка будівлі і прилеглої території показала, що ніяких вибухових речовин і пристроїв немає.

Зазначається, що на час перевірки з будівлі евакуювали 212 осіб.

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Автор: Лариса Козова