Правоохоронці навідалися до жінки, яка ледь не потрапила під колеса машини з маленькою донькою на руках.

Поліція Харкова знайшла жінку, яка 9 листопада впала з дитиною на тротуар, маючи ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці прийшли до горе-матері, яка вже стоїть на обліку служби у справах дітей, додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці проводили моніторинг мережі та побачили відео, на якому жінка з ознаками сп'яніння упустила дитину та впала разом із нею на тротуар. Працівники поліції швидко встановили, що головною учасницею інциденту є 36-річна мешканка Харкова, яка вже перебуває на обліку служби у справах дітей. Окрім цього, жінку вже не один раз притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків, додали у поліції.

Читайте такожНа Рівненщині між вагонами знайшли 12-річного хлопчика (фото)"Беручи до уваги той факт, що дитині загрожує небезпека, за місцем мешкання жінки прибули інспектор сектору ювенальної превенції Харківського РУП № 2, директорка служби у справах дітей та медичні працівники. Під час огляду дитини медики виявили на тілі малечі тілесні ушкодження, отримані нею ймовірно в наслідок падіння. Правоохоронці прийняли рішення про вилучення дівчинки. Її передали до дитячого відділення харківської міської лікарні № 4", - повідомили у відділі комунікації.

Умови, у яких жила дитина, правоохоронці зафіксували на фото. Наразі вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності.

Що цьому передувало:

9 листопада у Харкові агресивна жінка з дитиною на руках ледь не влаштувала ДТП. Горе-матір перетинала дорогу не на пішохідному переході, ледь не потрапила під колеса машин, а потім ще й впустила дівчинку на землю.

"Яжматір" лаялася на водіїв та впала разом з маленькою дитиною. Автори відео, на якому можна побачити сумний інцидент, писали, що жінка була напідпитку.

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Автор: Поліна Кузенко