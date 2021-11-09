"Яжматір" лаялася на водіїв та впала разом з маленькою дитиною.

У Харкові агресивна жінка з дитиною на руках ледь не влаштувала ДТП. Вона перетинала дорогу не на пішохідному переході, ледь не потрапила під колеса машин, а потім ще й впустила дівчинку на землю.

Відео з інцидентом опублікували у Telegram-каналі "Труха".

Як пишуть автори відео, жінка була напідпитку. Вона йшла через дорогу на вулиці Академіка Павлова з дитиною на руках. Схоже, жінка вирішила не "гаяти час" на пошук пішохідного переходу та пішла навпростець.

"Яжматір" ледь не влаштувала аварію та могла опинитися під колесами машин. Проте це її не зупинило. Жінка лаялася на водіїв та не помітила бордюр. В результаті вона впустила дитину та впала прямо на неї.

"Маленька у сльозах. "Пощастило" з мамашею", - написали у Telegram-каналі.

Читайте такожНа Львівщині однорічна дитина згоріла живцем: ЗМІ дізнались причину (відео)У коментарях користувачі пишуть, що жінка поводила себе занадто впевнено. Мало того, що вона порушила правила дорожнього руху, так вона й ледь не загинула разом зі своєю донькою.

У поліції інцидент поки що не коментували. Проте користувачі пишуть, що жінку обов'язково потрібно притягнути до відповідальності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Херсоні батько впустив 2-річного хлопчика під час танцю, у малюка діагностували забиття мозку. А у Рівному матір впустила на підлогу немовля, а потім пішла у своїх справах - за це її засудили.

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Автор: Поліна Кузенко