Мешканці багатоквартирного будинку стверджують, що кандидат нібито обурився на низьку підтримку на виборах.

У Чернівцях жителі одного з багатоквартирних будинків звинуватили одного з кандидатів в депутати міської ради у порушенні передвиборчої обіцянки зробити тротуар у дворі будинку, питання про облаштування якого кандидат нібито обіцяв вирішити у разі його підтримки на місцевих виборах.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Чернівецької міськради Андрій Романчишин, один з кандидатів, прізвище якого він не назвав, напередодні місцевих виборів нібито привіз будівельні матеріали на подвір’я багатоповерхового будинку на вулиці Воробкевича, 17 у Чернівцях.

Як стверджує Романчишин, за допомогою бруківки, бордюрів та відсіву, кандидат у депутати обіцяв мешканцям будинку облаштувати пішохідну доріжку.

Мешканці цього будинку також підтвердили УНІАН інформацію, яку озвучив депутат міськради. Вони звинуватили кандидата в тому, що він після голосування нібито відібрав у них будівельні матеріали, обурившись на низьку підтримку на виборах.

При цьому жителі будинку відмовились назвати прізвище кандидата, пояснивши це тим, що не бажають неприємностей та розраховують на завершення облаштування доріжки.

Зокрема, як розповів УНІАН житель вказаного будинку, вперше кандидат зібрав жителів багатоповерхівки за два тижні до виборів та поцікавився в людей, чим він може їм допомогти, аби його підтримали на виборах.

«Жителі вирішили – оскільки поруч із нашим домом ходить багато людей, то непогано було би встановити доріжку із бруківки. Адже тут стежка протоптана, але темно і брудно. Відповідно, запропонували – якби кандидат побудував доріжку та провів би освітлення, то було би чудово. Кандидат погодився», – сказав чоловік.

Як зауважив чернівчанин, бригада працівників із будматеріалами прибула до будинку у четвер, 22 жовтня.

«Вони лише накопали ямок для бордюрів. А в п’ятницю вже ніхто не прийшов. Однак уже в суботу перед самими виборами тут встановили бордюри й завезли будматеріали – відсів для доріжок та чотири піддони з бруківкою», – повідомив він.

Чоловік додав, що робота із облаштування доріжки зупинилась у суботу перед виборами. Він каже, що для того, щоб гранітний відсів не вкрали, жителі будинку вирішили його самостійно висипати у доріжку.

«У неділю вибори пройшли, але ніхто не з’являвся вже. У понеділок – нікого, у вівторок – також. У четвер після виборів ми, мешканці будинку, вирішили той піддон із бруківкою заховати у підвал. Бо вже дехто оком на нього кинув», – каже чоловік.

За його словами, згодом робітники таки з’явилися, і сказали, що вони забирають усі свої інструменти та будматеріали.

«А пізніше приїхав і сам кандидат. Він сказав: «Я забираю цей піддон, відкрийте мені підвал». Нам не залишалось нічого іншого, як повернути матеріали йому», – розповів житель будинку.

Також, за словами чернівчанина, кандидат обурився, що люди самовільно висипали відсів у доріжку, адже він хотів цю суміш також забрати.

На запитання кореспондента УНІАН, чи правда, що кандидат нібито обурився тим, що не набрав достатньої кількості голосів виборців для перемоги на окрузі, чоловік відповів: «Він показував нам результати голосування. Сказав, що тільки чотири виборці за нього проголосували. І серед них були він особисто та його дружина. Але виявилося, що за нього ще троє людей голосували, його друзі. Але у відомостях були дані тільки про двох. А взагалі ми цікавились у жителів нашого будинку, хто голосував за цього кандидата. Кілька людей сказали, що підтримали його. Куди поділися ті всі голоси – невідомо».

Інший мешканець цієї багатоповерхівки заявив кореспонденту УНІАН, що цим кандидатом був Владислав Пруський, який балотувався від партії «Слуга народу» (під №6, на виборчому окрузі Чернівців №1).

Водночас, сам Пруський у коментарі кореспонденту УНІАН заперечив інформацію про нібито облаштування ним пішохідної доріжки.

«Не знаю такої історії. Я не ставив ніяку бруківку», – повідомив Пруський.

У Чернівцях міська ТВК більше двох тижнів не могла встановити результати місцевих виборів. Процес гальмували судові позови партій, захворюваність членів ТВК на COVID-19 і перерахунок голосів виборців на кількох десятках дільниць.

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Автор: Микола Кобилюк