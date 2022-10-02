Наслідки такого вибуху були б жахливі - затоплення цілих сіл та селищ.

У Харківській області при розмінуванні дамби в с. Великі Проходи вилучено мін та вибухівки з загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг.

Про це повідомив у Facebook заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Він зазначив, що слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували злочини росіян.

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"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм! За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби "Північного потоку" було використано 500 кг тротилового еквіваленту", - наголосив Болвінов.

За його словами, наслідкитакого вибуху були б жахливі - затоплення цілих сіл та селищ.

Деокупація Харківщини

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗСУ провели успішний контрнаступ на окупованих територіях Харківської області.

Вже 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників.

Наприкінці вересня перший заступник голови ДСНС України Роман Примуш повідомив, що на Харківщині вже знешкодили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів, обстежено 637 гектарів звільнених територій.

За його словами, на деокупованих територіях Харківської області наразі працюють близько 250 рятувальників та 100 одиниць техніки. Основним завданням є розмінування.

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