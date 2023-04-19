Зловмисник особисто брав участь у затриманні й катуванні людей, з'ясували правоохоронці.

В Одесі заочно судитимуть російського військового, який катував мирних жителів Херсонщини.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури. Слідством встановлено, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів ЗС РФ був призначений так званим "комендантом - начальником гарнізону", який дислокувався у селищі Лазурне. До підпорядкування цієї псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт, а також територія Чорноморського біосферного заповідника.

Як зазначається, встановлений окупант особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих жителів із проукраїнською позицією та захоплював їхню нерухомість.

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Зокрема, обвинувачений разом зі своїми спільниками - військовими РФ - затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували у підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою, стріляли над головою, імітуючи страту, тощо.

За даними прес-служби, від потерпілого вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та жителів тимчасово окупованого регіону, а також схиляли до співпраці.

"Наразі встановлюються інші солдати РФ, причетні до цих злочинів", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомили у прес-службі УСБУ в Одеській області, фахівці якого провели розслідування, окупант із позивним "Зауч" очолив "комендатуру" торік наприкінці березня.

На своїй "посаді" зловмисник відбирав та призначав людей в окупаційні адміністрації, схиляв до співпраці посадовців українських держорганів та органів місцевого самоврядування, здобував та передавав "нагору" розвідувальну інформацію. Також він керував діями та надавав накази іншим, підпорядкованим йому військовим РФ вказаного "гарнізону".

Ситуація у Херсонській області під час війни з Росією - що треба знати

Українські воїни змогли прогнати загарбників з правобережної частини Херсонської області на лівобережну, зокрема, було звільнено Херсон. Як виявилося супротивники жорстоко катували людей, і навіть спеціально обладнували для цього приміщення.

У Херсонській області правоохоронці виявили багато катівень. Наприкінці лютого повідомлялося, що у Херсоні затримали керівників російської катівні.

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