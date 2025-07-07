Жінку оштрафували за порушення законодавства на суму меншу за розмір премії.

Директорка одного із закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади навиписувала своїй доньці, яка працювала в цьому ж садку, безпідставних премій на понад 320 тисяч гривень.

З липня 2023 року по грудень 2024 року, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, посадовиця видала низку наказів про преміювання своєї дочки, повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

При цьому зазначається, що було ініційоване службове розслідування. Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала подання директору Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради у зв’язку з притягненням до відповідальності директорки.

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"Її визнано винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією за ч.ч.1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом суд виніс щодо посадовиці 6 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів на 15 300 гривень", - наголошують в прокуратурі.

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