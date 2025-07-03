Майор Повітряних Сил шукав для ворога координати літаків: СБУ затримало 'крота'

Агент збирав інформацію про українську військову авіацію, яка базується на Львівщині.

На Львівщині затримано майора Повітряних Сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Він мав передати ворогу координати авіаційної інфраструктури ЗСУ. Окупати завербували його через колишню дружину - екс-військову, яка залишилася працювати в захопленому Мелітополі. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. Підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" ФСБ Олександр Бєлодєдов, йдеться у матеріалах справи.

"У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили "крота", задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ", - повідомили в СБУ.

Відео дня

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його екс-дружина. Вона перебуває на тимчасово захопленій південній частині України – працює на агресора у Мелітополі.

Більше новин про діяльність СБУ

Як повідомляв УНІАН, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій.

Відповідний указ підписав президент України. Служба ж встановила, що Онуфрій добровільно отримав громадянство Росії у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього Березовський продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: