Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід.

У Київській області затримали фальшивомонетника-"гіпнотизера", який "втюхував" людям сувенірні купюри, на яких домальовував від руки нулі.

Таким чином зловмисник обманював людей 20 років у різних областях України, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області. Як повідомляє прес-секретар поліції Київщині Ірина Прянішнікова у відеосюжеті, жертвами цього чоловіка в області стали щонайменше 10 осіб.

Одна з потерпілих, яка працює в салоні краси, розповіла, що чоловік зайшов, коли вона розмовляла з іншим клієнтом, і почав питати про сертифікати, які, начебто, хоче подарувати дружині. При цьому дуже багато говорив і нібито дуже поспішав до дружини, яка його чекала в ресторані. Оскільки не працював термінал, і картою не було можливості розрахуватися, то він дав нібито 200 євро, бо немає гривень.

Постраждала розповіла, що він підсвічував свій "фантик" ручкою, демонструючи нібито водяні знаки. Дівчина виписала сертифікат і віддала йому решту грошей у гривні. Лише після того, як чоловік покинув заклад, вона помітила, що з купюрою щось не те, а через день у цьому ж районі Київщини трапився схожий епізод. При цьому у зловмисника була одна мета - віддати фальшиву іноземну купюру й отримати решту справжніми грошима.

У поліції розповіли, що чоловік брав сувенірну купюру, де про це було написано іноземною мовою, номіналом нуль євро, до якої він ручкою домальовував цифри. У пошуку чоловіка допомогли камери відеоспостереження.

Прянішнікова розповідає, що протягом останніх майже 20 років на території всієї України траплялися аналогічні випадки, зокрема, в Борисполі, Броварах, Запоріжжя, Харківської області. За її словами, ще у 2010 році зловмисника затримали працівники поліції Харківської області. Він в одному з меблевих салонів намагався розрахуватися підробленою купюрою, але це нічим не закінчилося. Він дуже добро вмів викликати довіру і видумував кожен раз іншу історію.

Прес-секретар поліції Київщині розповіла, що чоловік проживав в Києві. Він виходець з Азербайджану і є громадянином РФ. Понад 10 років він ніде не працював і практично жив за видурені гроші. Він орендував житло в Києві і мав свого водія.

Зловмисника затримано, суд вже обрав запобіжний захід - тримання під вартою строком 57 діб. Поліція в коробці з печивом знайшла чимало трафаретів, якими зловмисник наносив на звичайні сувенірні купюри написи 100, 200 і навіть 500 євро, якими розраховувався.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі, оскільки йдеться про тяжкий злочин - виготовлення і розповсюдження підроблених купюр.

Цікаві фінансові новини України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служба Національного банку України, підроблені банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50 і 1000 гривень, склали лише 8% від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот. У 2022 році в Україні найчастіше підробляли гривні старого зразка.

Як повідомляла прес-служба НБУ, в цілому, 92% всіх вилучених з обігу підроблених банкнот припадало на три номінали: 500 гривень (що становило 39% від загальної кількості вилучених підробок і 57% від їх загальної суми), 200 гривень (45% і 26% відповідно) і 100 гривень (8% і 2% відповідно).

У 2022 році серед вилучених з обігу в Україні підроблених банкнот іноземної валюти превалювали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

Найчастіше підробляли іноземні банкноти номіналів 50 і 100 доларів США (23% і 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно), а також 50 і 100 євро (26% і 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Вас також можуть зацікавити новини: