У поліції кажуть, що почали перевірку.

У мережі поширили відео конфлікту між людьми у військовій формі та перехожим у Києві. Стверджують, що мова йде про працівників військкомату.

На відео можна побачити, як декілька чоловіків у формі зупиняють перехожого, один з них хапає його, перешкоджаючи руху. Коли він намагається пройти, то вони перегороджують йому шлях. Свідки події закликають викликати поліцію, один з них обурюється: "Ще й з пістолетом".

У чоловіка в формі можна побачити у руці пістолет. Коли він іде в бік цивільного, той просить не стріляти. В цей момент інший чоловік тримає його.

У Нацполіції заявили РБК-Україна, що на місце прибув наряд, всіх опитали. За їхніми словами, внаслідок події ніхто не постраждав, також ніхто не писав заяв. Зараз вони проводять перевірку.

Інциденти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, у мережі періодично з'являються відео затримань та вручень повісток перехожим.

Повідомлялося, що в Ужгороді майор обласного ТЦК побив жінку в присутності її чоловіка-військовослужбовця.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні звільнять всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки.

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