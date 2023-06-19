Конфлікт стався на ринку між потенційним призовником та двома співробітниками військкомату.

В Одеській області під час вручення повістки представники ТЦК застосували зброю в багатолюдному місці. Як повідомили в регіональному главку Національної поліції, інцидент стався вранці 18 червня на ринку в місті Рені.

Попередньо встановлено, що конфлікт стався між двома співробітниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і місцевим громадянином. Сталося це під час вручення йому повістки.

"У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета. Очевидці події відразу зателефонували на спецлінію "102", - розповіли правоохоронці.

Наразі встановлені всі учасники інциденту, з якими зараз проводять слідчі дії. Вилучена зброя, з якої стріляли, гільзу й інші речові докази, які скерують на експертизу.

За фактом події розпочато провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Перевищення представниками ТЦК своїх повноважень

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в мережі з'явилась інформація про те, що на Одещині представники ТЦК почали стріляти на місцевому ринку при спробі затримати чоловіка. Також очевидці оприлюднили відповідне відео.

Раніше в Івано-Франківську представники ТЦК повалили українця на землю під час спроби вручити йому повістку. На захист чоловіка встигла прийти випадкова очевидиця події, яка зафіксувала інцидент на відео.

А в Черкасах місцеві військкоми жорстоко побили чоловіка ногами при врученні повістки. У поліції підтвердили, що чоловік справді став жертвою жорстоких побоїв.

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