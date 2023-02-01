Вибух у Києві трапився в багатоповерхівці, розташованій у Дніпровському районі.

У вівторок, 31 січня, у Дніпровському районі Києва в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, повилітали вікна.

Вибух у Києві пролунав на вул. Райдужній в квартирі, яка знаходиться на дев'ятому поверсі, правоохоронці дізналися про інцидент близько 13-ї години, повідомили у столичній Патрульній поліції.

"За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, рятувальники та медики. Обстеживши місце події виявилось, що вибухнув самогонний апарат в одній з квартир", - зазначили правоохоронці.

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Унаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік - отримав опіки та був госпіталізований.

Правоохоронці зазначили, що в Україні за виготовлення самогону, а також за зберігання такого алкоголю та апаратів для його виготовлення передбачено адміністративну відповідальність.

Цікаві новини Києва - сьогодні це варто знати

27 січня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викрило масштабний наркотрафік у Київському слідчому ізоляторі. У ДБР розповіли, що в СІЗО наркотичні речовини маскували під звичайні передачі для заарештованих.

Правоохоронці також з'ясували, що "кришуванням" наркотрафіку займалися співробітники слідчого ізолятора.

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