Наркотики маскували під передачі для тих, хто перебуває під арештом.

Державне бюро розслідувань викрило масштабний наркотрафік у Київському слідчому ізоляторі.

Про це повідомила радник зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, наркотики ховали в харчових продуктах, засобах гігієни.

"Дурман маскували під звичайні передачі для тих, хто перебуває під арештом", - сказала Сапьян.

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За словами представника ДБР, наркотрафік "кришували" співробітники слідчого ізолятора.

"До групи входили ті, хто утримуються в СІЗО, їхні спільники на волі і навіть працівники самого слідчого ізолятора… Працівник СІЗО брав, так би мовити, відсоток", - пояснила Сапьян.

Під час обшуку виявили наркотичні речовини і банківські картки та інші заборонені речі. Шістьом учасникам повідомлено про підозру.

Затримання наркоторговців в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Полтавській області СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке тероризувало населення регіону. Основним напрямком діяльності банди була торгівля наркотиками та психотропними речовинами. Крім того, вони налагодили виробництво власної зброї, переробляючи травматичні пістолети в бойові в підпільному цеху.

А нещодавно в Києві під час багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб. Учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

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