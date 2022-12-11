На місці виклику працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 фахівці.

В одній з багатоповерхівок Голосіївського району Києва стався вибух гелевого акумулятора. Рятувальники евакуювали 10 людей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook, про вибух у 24-х поверховому будинку повідомили ввечері 10 грудня.

На місці події рятувальники встановили, що вибух гелевого акумулятора внаслідок короткого замикання електромережі стався в одній з квартир на 13 поверсі, яку використовували під офісне приміщення.

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Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль.

На місці виклику працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 фахівці.

На щастя, ніхто не постраждав. Обставини даної події встановлює слідство.

Побутові вибухи в Україні – актуальні новини

Протягом останнього місяця зросла кількість вибухів у приватних будинках, пов’язаних безпосередньо з використанням альтернативних джерел опалення.

Так, напередодні у багатоповерхівці у Волинській області вибухнув туристичний балон. Схожі інциденти сталися й у Києві, зокрема вибухнув кіоск.

Українці були змушені запасатися обігрівачами й генераторами через аварійні відключення світла у зв’язку з російськими ударами по критичній інфраструктурі.

Водночас енергетики повідомили, що з 10 грудня в Києві період відключень світла скоротився більш ніж на дві години.

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