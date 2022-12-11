Черговий побутовий вибух у столиці / facebook.com/DSNSKyiv

В одній з багатоповерхівок Голосіївського району Києва стався вибух гелевого акумулятора. Рятувальники евакуювали 10 людей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook, про вибух у 24-х поверховому будинку повідомили ввечері 10 грудня.

На місці події рятувальники встановили, що вибух гелевого акумулятора внаслідок короткого замикання електромережі стався в одній з квартир на 13 поверсі, яку використовували під офісне приміщення.

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Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань.

facebook.com/DSNSKyiv

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль.

На місці виклику працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 фахівці.

На щастя, ніхто не постраждав. Обставини даної події встановлює слідство.

Побутові вибухи в Україні – актуальні новини

Протягом останнього місяця зросла кількість вибухів у приватних будинках, пов’язаних безпосередньо з використанням альтернативних джерел опалення.

Так, напередодні у багатоповерхівці у Волинській області вибухнув туристичний балон. Схожі інциденти сталися й у Києві, зокрема вибухнув кіоск.

Українці були змушені запасатися обігрівачами й генераторами через аварійні відключення світла у зв’язку з російськими ударами по критичній інфраструктурі.

Водночас енергетики повідомили, що з 10 грудня в Києві період відключень світла скоротився більш ніж на дві години.

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