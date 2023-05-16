Військовослужбовець нібито не сам знімав номер, дізналися журналісти.

В Одесі в одному із готелів знайдено мертвим військовослужбовця.

Як підтвердили УНІАН у правоохоронних органах, чоловік, за попередніми даними, повісився. За інформацією джерела, військовий знімав номер у готелі нібито ще з однією особою і мешкав там кілька днів.

"До поліції надійшла інформація, що людина зачинилася в номері. Коли двері відкрили, чоловіка було виявлено мертвим", - повідомило джерело. За фактом надзвичайної події розпочато провадження за ст. 115 КК (Умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

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У соцмережах також розповсюджено інформацію про те, що в номері нібито знайдено "сіру речовину" та два десятки набоїв. Загиблий був стрільцем у десантно-штурмовій роті, а самогубство вчинив за допомогою ременя - повісився на дверній ручці. Чи це так, - у правоохоронних органах поки не коментують.

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Нагадаємо, 22 квітня в Одесі сталася моторошна подія. На проспекті Добровольського в одній із житлових багатоповерхівок чоловік зарізав свою тітку і після цього вчинив самогубство, стрибнувши із вікна 8-го поверху.

Раніше, 30 березня, на території військового містечка на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця Національної гвардії з вогнепальним пораненням. За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, 42-річний військовий вчинив самогубство.

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