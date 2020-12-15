Його заарештували без права внесення застави.

В Одесі заарештували 27-річного зловмисника за підозрою у зґвалтуванні власної родички.

Про це повідомила прес-служба поліції області.

Інцидент стався в торговому павільйоні, який належить чоловіку. Туди прийшла 19-річна потерпіла, щоб придбати ноутбук. Підібравши їй техніку, зловмисник пригостив дівчину кавою та запропонував вступити в інтимні стосунки, на що отримав відмову. У відповідь він зламав потерпілій ніс, силою задовольнив свої сексуальні потреби і, після чого втік до іншого регіону.

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"Вжитими заходами поліцейські встановили місце знаходження зловмисника та затримали. Оскільки висновки проведених експертиз прямо вказують на причетність фігуранта до протиправних дій, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника заарештували без права на заставу, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН