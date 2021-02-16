Чоловік у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області.

В Одеській області затримано командира розвідувально-диверсійної групи терористів «ЛНР».

Читайте також"У ванній зламали шию": у Москві вбили терористку "ЛНР"Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ «ЛНР».

За даними слідства, уродженець Луганської області в 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області та забезпечував його «охорону». Згодом продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого «3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ» як командир розвідувально-диверсійної групи.

«Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об'єктів», - зазначили в спецслужбі.

Зараз громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("участь у терористичній групі чи терористичної організації"), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття та затримання зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

СБУ також оприлюднила відео зі свідченнями зловмисника.

Як уточнили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, житель Луганської області сприяв діяльності терористичної організації «ЛНР», зокрема проводив розвідувальні акції з розміщення в зоні проведення Операції об'єднаних сил блок-постів, бронетехніки, озброєння, особового складу тощо.

Отриману інформацію за допомогою мобільного месенджера він передавав до «ЛНР», за що отримував грошову винагороду.

Наразі в рамках зазначеного кримінального провадження правоохоронцями вживаються заходи зі встановлення всіх причетних до цього злочину.

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Автор: Лариса Козова