Зловмисники відібрали в одеського підприємця 200 тис. дол., проте були затримані правоохоронцями.

В Одесі знешкоджено угруповання "злодія в законі" на прізвисько "Антимос".

Про це повідомило Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що в результаті спецоперації в Одесі нейтралізовано потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану.

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"Серед затриманих – діючий співробітник одного із регіональних правоохоронних органів. Діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – "злодій в законі" на прізвисько "Антимос"...", – йдеться у повідомленні.

За даними управління, зловмисники тероризували жителів півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення. Такі незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Крім того, лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на територію причорноморського регіону. Для цього залякували людей і вчиняли на них розбійні напади з особливою жорстокістю.

За даними слідства, до складу банди входило декілька жителів Одеси, у тому числі кримінальники, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Встановлено, що зловмисники намагались "вибити" 200 тис. дол. з одеського підприємця.

Упродовж оперативної комбінації співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А" запобігли розбою, задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили: реактивну протитанкову гранату; пістолет Макарова; бойову гранату Ф-1; набої до стрілецької зброї різного калібру. Вилучене направлено на експертизу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, раніше до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що троє чоловіків планують напад на жителя Одеси, який найближчим часом отримає у банківській установі велику суму коштів для придбання нерухомості.

Зловмисники, серед яких – правоохоронець, дочекавшись, коли потерпілий зняв з рахунку 200 тис дол., напали на нього у під’їзді будинку та побили.

"Забравши гроші, спільники спробували втекти з місця злочину на власному авто, проте були затримані правоохоронцями", – йдеться у повідомленні.

Що повідомлялося про "Антимоса" та його оточення

"Антимос" (Антимоз Хухутиєвич Кухілава) народився у 1956 році, він уродженець Грузії. За деякими даними, його "коронували" у 1975 році.

Понад 10 років тому його затримали в Київській області й депортували до Грузії, звідки він виїхав до Туреччини. За даними правоохоронців, "Антимос" мав серйозний вплив на території Одеської області.

"Антимос" був внесений у санкційний список РНБО, йому заборонили в’їзд до нашої країни. Повідомлялося, що він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу. ЗМІ у середині вересня писали, що "Антимос" помер у Туреччині.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року стало відомо, що з України депортують "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО, який входив до найближчого оточення "Антимоса".

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