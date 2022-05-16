Щомісячний "заробіток" зловмисників сягав 5 млн грн.

В Одесі викрито групу з 12 осіб, які виготовляли під замовлення підроблені документи на автомобілі. Вони "спеціалізувалися" на водійських посвідченнях, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів, медичних довідках для водіїв та нотаріальних довіреностях

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області з посиланням на департамент кіберполіції Нацполіції України.

До складу злочинного угруповання входили 12 осіб. Правопорушники в соцмережах, месенджерах і на різних вебресурсах пропонували клієнтам виготовлення підроблених документів. "Спеціалізувалося" угруповання на водійських посвідченнях, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів, медичних довідках для водіїв та нотаріальних довіреностях.

Вартість послуг становила від 4 до 9 тис. грн. Щомісячні орієнтовні доходи фігурантів становили близько 5 млн грн. Зароблене зловмисники конвертували в криптовалюту.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили обладнання, необхідне для виготовлення фіктивних документів, близько 500 "заготовок" для майбутніх підробок, банківські та сім-карти, голограмні стрічки, три автомобілі та близько 1,5 млн грн готівкою.

Також в ході обшуків поліцейські вилучили готові до продажу підроблені документи.

Відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам вже оголошено про підозру. Трьох організаторів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в "Укрзалізниці" знайшли зрадника, який відновлював сполучення між "ДНР" та РФ.

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