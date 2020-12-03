Місцеві жителі звернулися до поліції.

У місті Ізмаїл Одеської області невідомі вбивають кішок і відрізають їм лапи.

Про це в соціальних мережах передають очевидці, які стверджують, що те, що відбувається вже має системний характер.

Зокрема, інформацію про це та відповідні фото оприлюднила громадська організація "Котопес".

"Увага, в Ізмаїлі знову орудує маніяк або група нелюдів, які по-звірячому вбивають тварин. Нещодавно зоозахисники виявили понівечені трупи маленьких кошенят на вулиці Рєпіна, ближче до проспекту Суворова і наступного дня, знову на Івана Франка - кошенята зі споротими животиками і відрізаними лапками», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, одна з місцевих мешканок написала, що випустила кішку вночі на вулицю (тварина попросилася в туалет), а вранці знайшла її біля свого будинку вбитою, без усіх чотирьох кінцівок.

Місцеві жителі звернулися до поліції.

Увага! Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім.

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Автор: Лариса Козова