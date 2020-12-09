Поліція встановлює особу та обставини загибелі.

У Полтаві внаслідок пожежі в будівлі колишнього Будинку дворянського зібрання загинула людина.

Читайте такожУ Полтаві зайнялася історична будівля: рух у центрі міста перекрито (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

«Під час гасіння пожежі у приміщенні виявлено тіло людини. Поліція встановлює особу та обставини загибелі», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим Полтавського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки").

За інформацією управління ДСНС у Полтавській області, за адресою вул. Соборності, 31 загорілася покрівля кафе на площі близько 150 кв. м, також вогонь по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського.

Пожежу локалізовано о 09:15. Наразі триває ліквідація пожежі.

Пожежа в історичній будівлі в Полтаві: деталі

У центрі Полтави сьогодні, 9 грудня, близько 4:20 сталася пожежа у будівлі колишнього Будинку дворянського зібрання.

В історичній будівлі розташований кінотеатр імені Котляревського, нічний клуб, ресторан і караоке-клуб.

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Автор: Надя Пришляк