Зіткнулися автомобіль та маршрутка - загинули 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

У Полтавській області поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій двоє людей загинули, а ще 11 - отримали тілесні ушкодження. Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Зазначається, що ДТП сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

"За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса", - зазначили у поліції.

Відео дня

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні.

На момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

Так, за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.

Сьогодні повідомлялося про ще одну ДТП

Вранці сьогодні, в Туреччині на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар сталася ДТП, в якій загинула громадянка України.

Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт, врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій - громадянин Туреччини та гід - громадянка України.

Вас також можуть зацікавити новини: