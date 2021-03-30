Правоохоронці Запоріжжя закрили нічний клуб, який працював під час локдауну.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Заклад, розташований за 300 м від місцевого відділення поліції, регулярно порушував карантинні обмеження.
Поліція навідалась з рейдом до нічного клубу вже після опівночі – у розпал розважальної програми. На той момент у приміщенні перебували понад 200 гостей. Адміністрація закладу припинити шоу відмовилася, навіть одягати маски ніхто не захотів.
За порушення карантину копи виписали понад 20 штрафів у розмірі 17 тисяч гривень. Водночас діджею та керівнику клубу «шоу» обійдеться дорожче – для посадових осіб штрафи у 10 разів вищі.
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