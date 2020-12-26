Новини Житомира - посеред вулиці перекинулась автоцистерна з газом: прилеглих мешканців евакуювали / facebook.com/MNS.GOV.UA
У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом.
Про це у Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожПід Полтавою загорівся вагон поїзда, загинули дві людини (фото)
О 13:58 у Житомирі, по вулиці Чуднівська, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.
Жертв та постраждалих внаслідок ДТП немає.
"Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - зауважили в ДСНС.
Працівниками Нацполіції перекрито рух на вулиці, з двох прилеглих житлових будинків евакуйовано 12 осіб.
Інші новини
- У Києві евакуатор розбив чотири припаркованих авто (відео)
- У Новій Каховці до смерті побили військового
- Під Дніпром школярку вигнали з класу під час святкування Дня святого Миколая (відео)
- Стовп диму над цвинтарем: під Львовом у різдвяну ніч горіла церква (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram