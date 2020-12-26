Жертв та постраждалих немає.

У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом.

Про це у Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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О 13:58 у Житомирі, по вулиці Чуднівська, водій газовозу не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою та перекинувся на бік.

Жертв та постраждалих внаслідок ДТП немає.

"Цистерна не пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - зауважили в ДСНС.

Працівниками Нацполіції перекрито рух на вулиці, з двох прилеглих житлових будинків евакуйовано 12 осіб.

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Автор: Надя Пришляк