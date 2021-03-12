Проїхати можна однією смугою / bug.org.ua/

У Волинській області на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні обвалився міст, травмувавши п'ятьох працівників дорожної служби. Вони ремонтували дорогу.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на речницю Нацполіції області Ольгу Бузулук. На місці вже працюють правоохоронці.

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Інцидент трапився сьогодні о 13-й годині дня на трасі Н-22. Проїхати через міст можна, оскільки обвал стався на краю закритої смуги, де велися роботи.

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Як пише волинський сайт "Буг", постраждали п'ятеро осіб. У лікарні міста Володимир, куди доставили чотирьох постраждалих, повідомили, що один з них отримав легкі травми, інші троє - середні. Усі - у стабільному стані.

Згодом стало відомо, що двоє людей відмовилися від госпіталізації. Двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного - в хірургічне відділення.

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Автор: Юрій Годован