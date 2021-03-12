У Волинській області на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні обвалився міст, травмувавши п'ятьох працівників дорожної служби. Вони ремонтували дорогу.
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на речницю Нацполіції області Ольгу Бузулук. На місці вже працюють правоохоронці.
Інцидент трапився сьогодні о 13-й годині дня на трасі Н-22. Проїхати через міст можна, оскільки обвал стався на краю закритої смуги, де велися роботи.
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Як пише волинський сайт "Буг", постраждали п'ятеро осіб. У лікарні міста Володимир, куди доставили чотирьох постраждалих, повідомили, що один з них отримав легкі травми, інші троє - середні. Усі - у стабільному стані.
Згодом стало відомо, що двоє людей відмовилися від госпіталізації. Двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного - в хірургічне відділення.
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