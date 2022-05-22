Проректора ХНУ імені В.Н. Каразіна та екс-депутата міськради Олексія Навроцького затримали в Туреччині за підозрою у вбивстві двох дітей та спробі вбивства дружини.

В Туреччині 21 травня правоохоронці повідомили про затримання екс-депутата Харківської міської ради та викладача економіки і проректора з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олексія Навроцького, якого звинувачують у вбивстві двох своїх дітей та спробі вбивства дружини.

У вищому навчальному закладі Харкова, в якому працює підозрюваний, відреагували на інцидент. Як ідеться в заяві внз, офіційної інформації з боку турецьких правоохоронних органів наразі немає. Тож керівництво університету закликало не робити поспішних висновків.

В ХНУ ім. Каразіна підтвердили, що Олексій Навроцький обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи. 25 березня він пішов у відпустку без збереження заробітної плати, мотивувавши це різким погіршенням стану здоров'я.

У внз закликали не спекулювати на трагедії та дочекатися офіційних результатів розслідування.

"Університетська спільнота вражена шокуючою звісткою… Під час війни, яка психологічно травмує людей, викликає деструктивні депресивні стани, ця трагедія сприймається особливо гостро, але потребує об'єктивного та неупередженого з'ясування ситуації", - йдеться у заяві, опублікованій прес-службою ХНУ.

Олексію Навроцькому 38 років. Проректором його призначила ректорка ХНУ Тетяна Кагановська після обрання на цю посаду в липні 2021 року.

У 2015-2020 роках Навроцький був депутатом Харківської міської ради.

У 2006 та 2010 роках Навроцького обирали депутатом Харківської районної ради від "Партії регіонів".

Як писав УНІАН, за даними турецьких ЗМІ, українець, який відпочивав із сім'єю в Аланії вбив двох своїх дітей. Приблизно об 08:30 21 травня мешканці району почули крики дружини, яка просила про допомогу. Саме з її слів відомо, що чоловік зарізав дітей ножем.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. Підозрюваного затримали на місці пригоди. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру. Чоловік також намагався вбити дружину, проте їй вдалося втекти.

За даними видання Newsroom, підозрюваним може бути саме Олексій Навроцький.

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