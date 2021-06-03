Тетяна Кагановська стала першою жінкою-ректором за всю історію Харківського університету імені Каразіна.

У другому турі виборів ректора Харківського національного університету імені Василя Каразіна перемогу здобула доктор юридичних наук, професорка Тетяна Кагановська.

Про це повідомляється на сторінці вишу у Facebook.

У другому турі взяли участь декан юридичного факультету Тетяна Кагановська та директор навчально-наукового інституту "Фізико-технічний факультет" Ігор Гірка.

Найбільше голосів (1166) набрала Кагановська, її конкурент - 940 голосів. При цьому 84 виборці не підтримали жодного кандидата.

Тетяна Кагановська стала першою жінкою-ректором за всю історію університету - 216 років.

Що відомо про Тетяну Кагановську

Тетяна Кагановська – 1975 року народження, дочка відомого політика (колишнього харківського мера і керівника області, глави Адміністрації Президента) Євгена Кушнарьова. Закінчила Національну академію юридичних наук імені Ярослава Мудрого, докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України. Була депутаткою Харківської міської ради.

Очолює юридичний факультет ХНУ імені Каразіна останні 17 років, із моменту відновлення юридичного факультету у структурі вишу 2004 року.

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Автор: Олег Давигора