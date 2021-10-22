Чоловік пізнього вечора в’їхав автомобілем у чужий паркан і виїхати назад вже не зміг.

У Тарчині (Мазовецьке воєводство, Польща) поліцейські затримали 44-річного українця, який перебував за кермом Opel у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє ресурс se.pl.

Відомо, що чоловік пізнього вечора в’їхав автомобілем у чужий паркан і виїхати назад вже не зміг. Поліцейські, які помітили інцидент, витягли водія з-за керма та протестували його на тверезість.

Алкотестер показав, що у чоловіка в крові майже смертельна доза алкоголю – п’ять проміле. Правоохоронці подумали, що їхній прилад зламався, але повторні тести не змінили цей показник.

Українець спробував відкупитися від копів, поклавши між кріслами поліцейського авто кілька сотень злотих. У результаті 44-річного громадянина України заарештували.

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Через сильну ступінь сп’яніння його не могли допитати понад 12 годин. Один із поліцейських зазначив, що за 19 років служби ще такого не бачив.

За керування у нетверезому стані та спробу підкупу поліцейських українцю загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, у Польщі автомобіль з українцями на швидкості влетів у дерево та перекинувся.

Аварія сталася вранці 7 жовтня. Авто, в якому знаходилися двоє громадян України, на великій швидкості вилетіло з дороги. Машина протаранила дерево та перекинулася.

За даними правоохоронців, загиблим українцям було 19 та 20 років. Рятувальникам довелося розрізати понівечене авто, щоб витягти тіла.

Автор: Денис Прядко