14 вересня під час перетину кордону у Греції був затриманий громадянин України, ветеран АТО Олександр Радкевич.

Міністерство закордонних справ України долучило консулів для захисту прав українця Олександра Радкевича, ветерана АТО, затриманого у Греції за запитом Литви.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України на запит іншої європейської держави. Консули підтримають із українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні", - зазначив речник.

За словами Ніколенка, 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів українського громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За оцінками українських дипломатів, розгляд апеляції може тривати кілька місяців.

Читайте такожУ Києві медики врятували молодого чоловіка, якого знайшли повішенимКрім того, 25 жовтня заарештованого також мають відвідати українські консули.

МЗС України задіяло і інші контакти із грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини.

"Ми наполягаємо на об’єктивному і неупередженому розгляді справи із повним дотриманням законних прав українського громадянина", - заявив Ніколенко.

Як повідомляє координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у соціальній мережі Facebook, 14 вересня під час перетину кордону у Греції був затриманий громадянин України, ветеран АТО Олександр Радкевич.

"Як виявилося згодом, його затримали за запитом Литви, де Олександр був заочно засуджений за так званою справою 13 січня. Йдеться про події 1991 року, коли радянська влада, ввівши війська до Литви, силою намагалася повернути країну до складу СРСР. Тоді, під час штурму військовими телевежі у Вільнюсі, загинуло 15 осіб", - зазначила Решетилова.

За її інформацією, "у березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за скоєння воєнних злочинів під час сумнозвісних подій у січні 1991 року".

"Це саме той вирок, яким до 10 років засуджено колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова та колишнього офіцера КДБ Михайла Головатого. Але серед засуджених виявився і громадянин України Олександр Радкевич, який на початку 1991 року служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба", - заявила вона.

Решетилова додала, що про вирок Радкевич не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві.

"Згодом Олександр зі свідка перетворився на обвинуваченого. Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку. Такий підхід до судочинства є абсолютно недопустимим", - наголосила Решетилова.

За її даними, учора міністр закордонних справ Литви Габріель Ландсбергіс підтвердив, що Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати громадянина України їй для відбування покарання.

"Окрім Олександра, цим вироком засуджено ще щонайменше 10 громадян України. Вони мимовільно стали учасниками збройної інтервенції Москви до дружньої нам Литви, фактично опинившись не в тому місці не в той час", - - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області до смерті побили ветерана АТО.

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Автор: Віталій Саєнко