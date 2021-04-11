З води витягли тіла двох загиблих / Скріншот
У селі Вакуленці 11 квітня перевернувся човен з трьома людьми.
Читайте такожНа Київщині чоловік заради розваги застрелив лелеку (відео)Про це пише Суспільне з посилання на ДСНС Полтавщини.
Про подію рятувальникам повідомили близько 16:20.
Працівники міської рятувально-водолазної служби витягли з води тіла двох загиблих чоловік.
Третю людину, яка перебувала у човні, шукають водолази. Якщо її не знайдуть до ночі, то пошуки продовжать наступного дня, повідомив речник служби.
Обставини загибелі цих людей встановлюють.
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