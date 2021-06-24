Суд визнав його винним та зобов’язав сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

У Дніпропетровській області оперативник примудрився взяти свідчення у покійного, який помер за 6 років до вчинення злочину.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Йдеться про напад на мешканку області навесні 2017 року. Вночі її підстеріг сусід та почав душити, бо йому не подобається, що жінка живе поруч. Дружина кривдника всі факти спростовує.

Справа до суду так і не дійшла, бо не знайшли свідків. Хоча очевидці нападу були, їх слова до матеріалів провадження не долучили.

Натомість є покази одного селянина, який начебто підтверджував, що все було спокійно. Та бачити те, що сталося у день нападу він насправді не міг, бо, як кажуть журналісти, вже був мертвий за 6 років до самого злочину.

Після скарги потерпілої прокуратура відкрила справу. Там підтвердили, що працівник оперуповноваженого органу підробив протокол допиту та виконав за нього підпис.

Суд визнав його винним та зобов’язав сплатити 34 тисячі гривень штрафу і ще 4 тисячі – за процесуальні витрати. Сам винуватець каже, що вирок буде оскаржувати.

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Автор: Яна Ставська