21 червня в селі Білогородка під Києвом у 5-поверховому будинку стався вибух, що спричинив пожежу.

Підозрюваний у вбивстві й підпалі квартири у Білогородці співпрацює зі слідством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

"Підозрювана особа затримана, вона розпочала співпрацю зі слідством", - сказав він.

При цьому Геращенко додав, що чоловіку мають оголосити про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу «вбивство за обставин, які обтяжують покарання».

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21 червня в селі Білогородка під Києвом стався вибух у 5-поверховому будинку. Двох постраждалих осіб було госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження; 6 осіб після огляду лікарями відмовились від госпіталізації. У будинку пошкоджено 12 квартир.

22 червня начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що пожежу у Білогородці влаштував чоловік, аби замаскувати вбивство.

За його словами, у квартирі, де сталася пожежа, було виявлено труп чоловіка. За результатами обстеження судмедекспертами встановлено, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень — у нього перерізане горло, є три удари в груди ножем, є вирізане серце і частина легень.

Також Нєбитов повідомив, що оперативники карного розшуку спільно з кримінальною поліцією встановили і затримали особу, яка "обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства".

Слідство встановило, що моряк, 1978 року народження, який проживає неподалік, прийшов до будинку, щоб влаштувати пожежу для приховання скоєного злочину. Сім’я з цим чоловіком не проживає, його рідні зараз перебувають у Севастополі.

Правоохоронці затримали чоловіка, він перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі збирають доказову базу для оголошення йому підозри в умисному вбивстві та знищенні майна небезпечним способом.

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Автор: Надя Пришляк