Служби безпеки України запобігли "зливу" оборонної інформації.

Служба безпеки України викрила в Києві ІТ-компанію, яка намагалася передати представникам терористичної організації "ДНР" інформацію з електронних систем прифронтової ОВА.

Як повідомили в Службі безпеки України, співробітники СБУ запобігли передачі до РФ оборонної інформації, яка циркулює в одній із обласних військово-цивільних адміністрацій України.

"Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що цими "колегами" виявились представники терористичної організації "ДНР", які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії.

Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували регулярно надсилати інформації з ОВА.

В СБУ встановили, що найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Також загарбники хотіли знати точні координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи після обстрілів.

"Це допомогло б ворогу спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на них", - відмітили в СБУ.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві було виявлено: комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності; печатки і документи, що вказують на ведення "спільного бізнесу" з донецькою "філією".

На підставі зібраних доказів затримано одного з керівників столичного підрядника. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

"Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька. Наразі вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - додали в прес-службі.

Затримання зрадників в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 червня СБУ затримала зрадника, який планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині. Він працював на місцевій станції "Укрзалізниці".

20 червня було затримано і оголошено підозру мешканцю Костянтинівки Донецької області, який передавав до російської ФСБ інформацію про місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута.

Вас також можуть зацікавити новини: